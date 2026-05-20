Parceria Rússia-China tem papel estabilizador, afirma Putin

247 - O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou que a aliança Rússia-China tem papel estabilizador no cenário internacional e defendeu o aprofundamento da parceria estratégica entre Moscou e Pequim.

Em mensagem divulgada em vídeo ao embarcar para Pequim, onde chegou nesta terça-feira (19), Putin expressou confiança de que os dois países seguirão trabalhando em conjunto para contribuir com a segurança e a estabilidade globais, fortalecer a boa vizinhança, impulsionar o desenvolvimento nacional e ampliar o bem-estar de suas populações.

O presidente russo afirmou que as relações entre Moscou e Pequim alcançaram um patamar sem precedentes. De acordo com ele, esse avanço se manifesta na disposição dos dois países de oferecer apoio mútuo em temas considerados essenciais, incluindo a defesa da soberania.

Putin também declarou estar satisfeito por visitar novamente Pequim a convite do presidente da China, Xi Jinping, a quem se referiu como seu “velho e bom amigo”. A viagem ocorre em meio à intensificação dos contatos políticos, econômicos, militares e culturais entre os dois países.

“A troca regular de visitas mútuas e a realização de negociações russo-chinesas ao mais alto nível são uma parte importante e integrante dos nossos esforços conjuntos para desenvolver todo o complexo de relações entre os dois países, revelando o seu potencial verdadeiramente ilimitado”, afirmou Putin.

O presidente russo ressaltou ainda que Moscou atribui grande importância à história e à cultura chinesas. Segundo ele, a aproximação entre os povos dos dois países é parte central da estratégia de cooperação bilateral.

“Gostaria de salientar que, na Rússia, a história milenar da China e suas conquistas na cultura, na arte e na ciência são altamente respeitadas. E temos interesse em aproximar nossos povos, fomentar uma compreensão mais profunda e abraçar todos os aspectos positivos das ricas tradições e do patrimônio de ambos os países”, declarou.

Putin acrescentou que Rússia e China olham para o futuro com confiança e vêm ampliando contatos em áreas como política, economia e defesa. Ele também citou a expansão dos intercâmbios humanitários e da comunicação entre cidadãos dos dois países.

No campo econômico, o presidente russo destacou o crescimento do comércio bilateral. Segundo Putin, a corrente comercial entre Rússia e China já superou a marca de US$ 200 bilhões.

“O volume do comércio russo-chinês continua a crescer, tendo há muito tempo ultrapassado a marca de 200 bilhões de dólares”, disse.

Outro ponto enfatizado por Putin foi o uso crescente das moedas nacionais nas transações entre Moscou e Pequim. “Os pagamentos mútuos são feitos quase que inteiramente em rublos e yuans”, afirmou.