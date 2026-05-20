Xi Jinping propõe coordenação estratégica abrangente com a Rússia

247 - O presidente chinês, Xi Jinping, recebeu o presidente russo, Vladimir Putin, nesta quarta-feira (20), em Pequim, e defendeu um avanço estratégico entre China e Rússia por meio de uma coordenação bilateral de maior qualidade, com foco no desenvolvimento e na revitalização dos dois países, as informações são da Xinhua.

Segundo a Xinhua, a reunião ocorreu no Palácio Presidencial, em Pequim, em um momento simbólico para as relações bilaterais. Xi destacou que 2026 marca o 30º aniversário da parceria estratégica de coordenação entre China e Rússia e o 25º aniversário da assinatura do Tratado de Boa Vizinhança e Cooperação Amistosa entre os dois países.

Xi afirmou que a relação entre Pequim e Moscou chegou ao atual patamar como resultado de um processo contínuo de aprofundamento da confiança política mútua e da coordenação estratégica. Para o presidente chinês, os dois países avançaram “passo a passo” porque mantiveram uma disposição constante de ampliar a cooperação, buscar novos patamares e defender princípios de justiça e equidade no cenário internacional.

O líder chinês também associou a parceria bilateral à construção de uma comunidade com futuro compartilhado para a humanidade, conceito fundamental na diplomacia chinesa. Na avaliação de Xi, China e Rússia têm responsabilidade especial na defesa de uma ordem global mais equilibrada, especialmente por serem membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU e potências de peso no sistema internacional.

“A situação internacional é fluida e turbulenta”, afirmou Xi Jinping, ao comentar o atual cenário global. Em seguida, ele advertiu para o ressurgimento de práticas que, segundo sua avaliação, pressionam a estabilidade internacional. “O unilateralismo e o hegemonismo estão ressurgindo, mas a paz, o desenvolvimento e a cooperação continuam sendo a aspiração do povo e a tendência predominante de nossa época”, disse.

Xi também defendeu que China e Rússia adotem uma visão estratégica de longo prazo para fortalecer suas respectivas trajetórias nacionais. “Como membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU e importantes potências mundiais, a China e a Rússia devem adotar uma perspectiva estratégica de longo prazo, impulsionar o desenvolvimento e a revitalização de seus respectivos países por meio de uma coordenação estratégica abrangente de ainda maior qualidade e trabalhar para tornar o sistema de governança global mais justo e equitativo”, declarou.

A fala de Xi reforça a centralidade da parceria China-Rússia na política externa de Pequim e Moscou. Ao mencionar os marcos históricos da relação bilateral, o presidente chinês buscou situar o encontro com Putin como parte de uma trajetória de cooperação de longo prazo, baseada em confiança política, coordenação estratégica e atuação conjunta em temas internacionais.

O encontro também evidenciou a disposição dos dois governos de ampliar a cooperação em meio a um ambiente internacional descrito por Xi como instável. Para o líder chinês, a resposta de Pequim e Moscou deve passar pelo fortalecimento da coordenação estratégica e pela defesa de uma governança global mais justa e equitativa.