Putin chega à China para reunião com Xi Jinping e assinatura de acordos bilaterais

247 - O presidente da Rússia, Vladimir Putin, chegou a Pequim nesta terça-feira (19) para uma visita oficial à China que seguirá até quarta-feira (20). O líder russo foi recebido pelo ministro das Relações Exteriores do país asiático, Wang Yi. As informações são da RT Brasil.

A comitiva russa reúne cinco vice-primeiros-ministros, oito ministros, integrantes da Administração Presidencial, representantes do Banco Central da Rússia e executivos de grandes empresas estatais e privadas do país.

Após desembarcar em Pequim, Putin seguiu para a Residência Estatal de Diaoyutai, destinada a autoridades estrangeiras em visita oficial.

Agenda de encontros

Na quarta-feira (20), às 11h no horário local de Pequim, o presidente da China, Xi Jinping, comandará uma cerimônia oficial de recepção a Putin na praça central da capital chinesa, com participação de banda marcial.

Em seguida, os dois líderes se reunirão no Grande Salão do Povo para discutir temas considerados estratégicos nas relações entre Rússia e China. Também está prevista a assinatura de cerca de 40 documentos bilaterais entre os dois países.

Energia no centro das discussões

Entre os principais assuntos da reunião estará a cooperação no setor de hidrocarbonetos. Segundo o assessor presidencial russo Yuri Ushakov, representantes ligados aos projetos energéticos participarão das negociações.

Um dos projetos debatidos será o Força da Sibéria 2, gasoduto que deverá conectar campos de gás da Sibéria Ocidental ao território chinês por meio da Mongólia.

De acordo com Ushakov, a Rússia é "um dos maiores exportadores" de gás natural para a China. Ele também afirmou que as exportações russas de petróleo para o país asiático cresceram 35% no primeiro trimestre deste ano, alcançando 31 milhões de toneladas.