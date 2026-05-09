Após ser preso ilegalmente por Israel, ativista brasileiro Thiago Ávila será libertado neste sábado, diz ONG
ONG Adalah afirma que ativista brasileiro será deportado após detenção ilegal por forças israelenses durante uma missão humanitária rumo à Faixa de Gaza
247 - Israel deverá libertar neste sábado (9) o ativista brasileiro Thiago Ávila e o hispano-palestino Saif Abu Keshek, integrantes de uma flotilha que seguia em direção à Faixa de Gaza. Segundo o jornal O Globo, a informação foi divulgada pela ONG Adalah, responsável pela defesa jurídica dos ativistas.
A esporsa do ativista, Laura Souza, confirmou ao jornalista Marcelo Auler, do Brasil 247, que Thiago e Saif "serão deportados, não libertados". "Ainda não sabemos quando, nem por onde. Estamos aguardando informações das advogadas e embaixada para saber quando ele chega", completou.
Os dois foram detidos na semana passada após a embarcação em que viajavam ser interceptada pela Marinha israelense durante a missão humanitária organizada pela flotilha Global Sumud (GSF). De acordo com a Adalah, ambos serão encaminhados às autoridades de imigração para deportação.
Israel informou defesa sobre libertação
Em comunicado oficial, a ONG afirmou ter sido informada pelas autoridades israelenses sobre a decisão de libertar os ativistas. “A agência israelense de segurança interna, Shabak, informou à equipe jurídica da Adalah que os ativistas e líderes da flotilha Global Sumud (GSF), Thiago Ávila e Saif Abu Keshek, serão libertados”, declarou a organização.
Thiago Ávila e Saif Abu Keshek foram levados para interrogatório em Israel após a interceptação da embarcação nas proximidades da ilha grega de Creta. Os demais integrantes da flotilha foram conduzidos de volta à ilha e posteriormente liberados.
Brasil e Espanha criticam detenções
A prisão dos ativistas provocou reações diplomáticas. Brasil e Espanha manifestaram críticas às detenções e cobraram esclarecimentos sobre a operação israelense envolvendo a embarcação que seguia em direção ao território palestino.
Thiago Ávila participa de iniciativas internacionais ligadas a causas humanitárias e à defesa dos direitos do povo palestino. A flotilha Global Sumud tinha como objetivo chamar atenção para a situação humanitária na Faixa de Gaza, que enfrenta agravamento da crise em meio aos recentes conflitos no Oriente Médio.