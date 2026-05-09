Após ser preso ilegalmente por Israel, ativista brasileiro Thiago Ávila será libertado neste sábado, diz ONG

247 - Israel deverá libertar neste sábado (9) o ativista brasileiro Thiago Ávila e o hispano-palestino Saif Abu Keshek, integrantes de uma flotilha que seguia em direção à Faixa de Gaza. Segundo o jornal O Globo, a informação foi divulgada pela ONG Adalah, responsável pela defesa jurídica dos ativistas.

A esporsa do ativista, Laura Souza, confirmou ao jornalista Marcelo Auler, do Brasil 247, que Thiago e Saif "serão deportados, não libertados". "Ainda não sabemos quando, nem por onde. Estamos aguardando informações das advogadas e embaixada para saber quando ele chega", completou.

Os dois foram detidos na semana passada após a embarcação em que viajavam ser interceptada pela Marinha israelense durante a missão humanitária organizada pela flotilha Global Sumud (GSF). De acordo com a Adalah, ambos serão encaminhados às autoridades de imigração para deportação.

Israel informou defesa sobre libertação

Em comunicado oficial, a ONG afirmou ter sido informada pelas autoridades israelenses sobre a decisão de libertar os ativistas. “A agência israelense de segurança interna, Shabak, informou à equipe jurídica da Adalah que os ativistas e líderes da flotilha Global Sumud (GSF), Thiago Ávila e Saif Abu Keshek, serão libertados”, declarou a organização.

Thiago Ávila e Saif Abu Keshek foram levados para interrogatório em Israel após a interceptação da embarcação nas proximidades da ilha grega de Creta. Os demais integrantes da flotilha foram conduzidos de volta à ilha e posteriormente liberados.

Brasil e Espanha criticam detenções

A prisão dos ativistas provocou reações diplomáticas. Brasil e Espanha manifestaram críticas às detenções e cobraram esclarecimentos sobre a operação israelense envolvendo a embarcação que seguia em direção ao território palestino.

Thiago Ávila participa de iniciativas internacionais ligadas a causas humanitárias e à defesa dos direitos do povo palestino. A flotilha Global Sumud tinha como objetivo chamar atenção para a situação humanitária na Faixa de Gaza, que enfrenta agravamento da crise em meio aos recentes conflitos no Oriente Médio.