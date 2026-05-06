ONU pede libertação imediata do ativista Thiago Ávila, preso pelo governo israelense

247 - A Organização das Nações Unidas (ONU) pediu nesta quarta-feira (6) a libertação "imediata e incondicional" do brasileiro Thiago Ávila e do espanhol-palestino Saif Abu Keshek. Os ativistas foram sequestrados e detidos por Israel após participação em uma flotilha humanitária com destino à Faixa de Gaza. As informações são da RT Brasil.

De acordo com a entidade, os dois permanecem presos em Ashkelon, no sul de Israel, desde a interceptação da embarcação por forças israelenses na costa da ilha grega de Creta, em 30 de abril. As detenções foram prorrogadas até, pelo menos, o próximo domingo (10).

Em nota, o porta-voz do Escritório de Direitos Humanos, Thameen Al-Kheetan, afirmou: "Israel deve libertar imediata e incondicionalmente os membros da Flotilha Global Sumud Saif Abu Keshek e Thiago Ávila", acrescentando que ambos seguem detidos "sem acusações". Ele também declarou que "não é crime demonstrar solidariedade e tentar levar ajuda humanitária à população palestina de Gaza".

Advogados dos ativistas relataram "graves maus-tratos" e informaram que ambos iniciaram greve de fome após a detenção. A ONU classificou os relatos como "perturbadores" e pediu apuração, afirmando que "os responsáveis devem ser levados à justiça". O órgão internacional também solicitou o fim do uso da chamada "detenção arbitrária" e criticou a aplicação de uma legislação "antiterrorismo" descrita como "ampla e vagamente definida".