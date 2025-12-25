Apostador no Arkansas leva sozinho prêmio de US$1,8 bilhão de loteria Powerball de Natal nos EUA

Por Aleksandra Michalska e Alan Devall e Mrinmay Dey

NOVA YORK/LOS ANGELES, 25 Dez (Reuters) - Um bilhete vendido no estado norte-americano do Arkansas ganhou o prêmio principal da loteria Powerball de US$1,8 bilhão após o sorteio de quarta-feira à noite - um dos maiores prêmios da história dos Estados Unidos.

O prêmio aumentou depois que o sorteio de segunda-feira não teve ganhadores e as vendas de bilhetes de última hora elevaram a bolada principal para US$1,817 bilhão. O valor é o segundo maior prêmio de loteria dos EUA de todos os tempos e o maior da Powerball de 2025, informou o site da loteria nesta quinta-feira.

Os números vencedores - 4, 25, 31, 52, 59 e o 19 - da Powerball foram sorteados cerca de uma hora antes da meia-noite. A probabilidade de ganhar o prêmio principal? Uma chance em 292,2 milhões.

Essa foi apenas a segunda vez que o Arkansas teve um ganhador do prêmio principal da Powerball. A primeira foi em 2010.

Os bilhetes da Powerball custam US$2 cada. O ganhador pode escolher receber o US$1,8 bilhão fracionado todos os anos ao longo de 29 anos ou receber o prêmio em dinheiro de uma vez no valor de cerca de US$835 milhões antes de impostos, de acordo com o site da loteria.

O prêmio principal da Powerball foi ganho anteriormente em 6 de setembro por dois bilhetes no Missouri e no Texas, que dividiram um prêmio de US$1,787 bilhão.

O prêmio principal foi ganho uma vez na véspera de Natal em 2011 e quatro vezes no dia de Natal.

Em todo o país, nove prêmios secundários de US$1 milhão foram reivindicados no último sorteio, na segunda-feira.

"Eu saí na chuva para pegar o bilhete e acabei comprando o bilhete premiado. Então, todo mundo pode ficar em casa. Eu ganhei. Vou dividi-lo com vocês", disse John Campbell, morador de Long Beach, Califórnia.

Perguntado sobre o que mais faria com o dinheiro, Campbell disse que o dividirá com moradores de rua. "Estou cansado de vê-los dormindo na rua", disse ele.

O maior prêmio de loteria dos EUA foi um Powerball no valor de US$2,04 bilhões, ganho na Califórnia em 2022.