China cobra "soluções legais e equilibradas" em acordo sobre o TikTok nos EUA

247 - A China afirmou que espera soluções “legais e equilibradas” no processo de transferência das operações do TikTok nos Estados Unidos, após a controladora chinesa ByteDance firmar acordos para ceder o controle do aplicativo a investidores norte-americanos. A manifestação ocorre em meio às negociações para evitar a proibição da plataforma de vídeos curtos no mercado norte-americano.

O posicionamento foi apresentado nesta quinta-feira (25) por um porta-voz do Ministério do Comércio da China, ao ser questionado sobre os termos da reorganização das operações do aplicativo em território norte-americano. Segundo o governo chinês, qualquer entendimento deve cumprir as leis e regulamentações do país asiático e equilibrar os interesses de todas as partes envolvidas.

A ByteDance assinou, na semana passada, acordos vinculantes para transferir o controle das operações do TikTok nos Estados Unidos a um grupo de investidores norte-americanos, entre eles a empresa de tecnologia Oracle. A iniciativa é vista como um passo relevante para evitar que o aplicativo seja banido no país.

Durante a coletiva, o porta-voz do Ministério do Comércio, He Yongqian, fez um apelo direto às autoridades norte-americanas. “Espera-se que o lado norte-americano trabalhe com a China na mesma direção, cumpra com seriedade seus compromissos correspondentes, forneça um ambiente de negócios justo, aberto, transparente e não discriminatório para a operação contínua e estável das empresas chinesas nos EUA”, declarou.

A discussão sobre o futuro do TikTok nos Estados Unidos ocorre em um cenário de tensões regulatórias entre Washington e Pequim, especialmente no setor de tecnologia, marcado por disputas em torno de segurança de dados, controle de plataformas digitais e condições de atuação de empresas chinesas no exterior.