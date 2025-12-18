TikTok fecha acordo para vender operação nos EUA a investidores americanos

18 de dezembro (Reuters) - O TikTok, da ByteDance, assinou um acordo para vender sua operação nos EUA para uma joint venture controlada por investidores americanos, segundo um memorando do CEO do TikTok visto pela Reuters.

O acordo, previsto para ser concluído em 22 de janeiro, encerraria anos de esforços para forçar a ByteDance, empresa chinesa controladora do aplicativo, a se desfazer de suas operações nos EUA devido a preocupações com a segurança nacional.

De acordo com o memorando, as empresas Oracle, Silver Lake e a MGX, sediada em Abu Dhabi, deterão em conjunto 45% da nova entidade.

A Bytedance não respondeu imediatamente ao pedido de comentário.