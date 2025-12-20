Israel contrata empresa para disseminar conteúdo favorável em sistemas de IA

247 - Israel assinou um acordo milionário com uma empresa dos Estados Unidos que permitirá ao estado judeu influenciar os modelos de Inteligência Artficial (IA), inclusive os da plataforma ChatGPT, informou o jornal turco Yeni Safak. Israel assinou o acordo de US$ 6 milhões com a Clock Tower X LLC, empresa pertencente a Brad Parscale, ex-gerente de campanha do presidente dos EUA, Donald Trump.

Pelo acordo, serão produzidos conteúdos direcionados especificamente à chamada "geração Z" para TikTok, Instagram, YouTube e podcasts. O objetivo é veicular mais de 100 anúncios por mês, criar mais de 5.000 variações e alcançar pelo menos 50 milhões de impressões.

O contrato, registrado sob a FARA (Foreign Agents Registration Act) em setembro de 2025, também tem como objetivo distribuir conteúdo pró-Israel na internet por meio de novos sites e influenciar os resultados de modelos de inteligência artificial.