“O regime de Netanyahu é hoje a maior ameaça pros judeus”, diz Altman

247 - O jornalista e analista político Breno Altman analisou, em entrevista à TV 247, as interpretações em disputa sobre o ataque terrorista ocorrido durante uma festa judaica na Austrália. Ele criticou como episódios desse tipo são apropriados politicamente, em meio à escalada do genocídio de Israel contra a população palestina.

Altman relacionou o crescimento recente de agressões contra judeus ao impacto internacional dos crimes cometidos por Israel na Faixa de Gaza e criticou o que descreveu como uma tentativa de equiparar antissionismo e antissemitismo, apontando efeitos dessa confusão sobre comunidades judaicas fora de Israel.

“O antissemitismo, que é como se denomina desde o final do século XIX, a perseguição aos judeus, ele se metamorfoseia ao longo da história. Ele não tem a mesma configuração sempre, não é?”, afirmou.

Altman afirmou que a curva de antissemitismo voltou a subir após o genocídio palestino nos últimos dois anos. “A partir do genocídio palestino agora nos últimos 2 anos, a curva do antissemitismo já voltou a ser ascensional”, declarou. Ele associou esse movimento ao que chamou de “raiva” diante dos crimes cometidos por Israel em Gaza:

“A razão principal dessa ascensão é a ojeriza… da humanidade em relação aos crimes cometidos pelo Estado de Israel na faixa de gás".

Na entrevista, Altman ainda criticou o uso político do episódio pelo primeiro-ministro israelense. “Netanyahu tenta explorar isso. busca capitalizar o antissemitismo em favor do sionismo”, afirmou, e defendeu que essa tentativa deveria ser enfrentada: “tem que ser desmascarado esse desrespeito, desmascarado”. Assista: