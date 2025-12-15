Herói muçulmano que desarmou atirador em Bondi se recupera após cirurgia, diz família

247 – O morador de Sydney Ahmed al Ahmed, de 43 anos, que desarmou um dos atiradores durante o massacre ocorrido em Bondi Beach, está se recuperando no hospital após passar por cirurgia para tratar ferimentos a bala no braço e na mão. As informações foram divulgadas por familiares nesta segunda-feira.

A informação foi publicada originalmente pela agência Reuters, que acompanha os desdobramentos do ataque considerado o mais letal da Austrália em quase 30 anos.

Ahmed foi identificado nas redes sociais como o homem que, após se esconder atrás de carros estacionados, avançou por trás de um dos atiradores, tomou seu rifle e o derrubou no chão, em uma ação que pode ter evitado ainda mais mortes.

Segundo a polícia australiana, o ataque ocorreu no domingo à tarde, durante uma celebração judaica em Bondi Beach. Os autores seriam um homem de 50 anos e seu filho de 24 anos. Quinze pessoas foram mortas no atentado.

Ao deixar o hospital St George, no subúrbio de Kogarah, em Sydney, o primo de Ahmed, Jozay Alkanji, relatou o estado de saúde do familiar. “Ele fez a primeira cirurgia. Acho que ainda terá duas ou três cirurgias, isso depende do que o médico decidir”, afirmou.

A atitude de Ahmed gerou uma onda de homenagens dentro e fora da Austrália. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, descreveu o australiano como “uma pessoa muito, muito corajosa”, destacando que ele salvou muitas vidas. Já o primeiro-ministro do estado de Nova Gales do Sul, Chris Minns, afirmou que Ahmed é “um herói genuíno” e classificou as imagens do momento como “a cena mais inacreditável que já vi”.

Uma campanha de arrecadação foi criada na plataforma GoFundMe para ajudar na recuperação de Ahmed e ultrapassou rapidamente a marca de 200 mil dólares australianos. O maior doador foi o bilionário gestor de fundos Bill Ackman, que contribuiu com 99.999 dólares australianos e divulgou a campanha em sua conta na rede X.

Do lado de fora do hospital, pessoas que não conheciam Ahmed pessoalmente foram prestar solidariedade. Misha e Veronica Pochuev levaram flores acompanhados da filha de sete anos, Miroslava. “Meu marido é russo, meu pai é judeu, meu avô é muçulmano. Isso não é apenas sobre Bondi, é sobre todas as pessoas”, disse Veronica. A menina segurava um buquê com um bilhete que dizia: “Para Ahmed: pela coragem e pelas vidas salvas”.

Outra apoiadora, Yomna Touni, também de 43 anos, está arrecadando recursos para auxiliar na recuperação do australiano. “Ele potencialmente salvou muitas pessoas ontem, e isso, para nós, de uma perspectiva islâmica, é como ter salvado toda a humanidade”, afirmou. “Matar uma pessoa é como matar toda a humanidade, e foi isso que aqueles terroristas fizeram”, completou.