Muçulmano desarma atirador em ataque antijudaico na Austrália

Opera Mundi - O homem que aparece em imagens desarmando um dos atiradores envolvidos no ataque antijudaico na praia de Bondi, em Sydney, neste domingo (14/12), foi identificado como Ahmed al Ahmed, de 43 anos.

De acordo com a imprensa internacional, Ahmed é muçulmano, dono de uma frutaria e pai de dois filhos. Ele foi aclamado como herói após interceptar um dos atiradores durante o incidente, que deixou ao menos 12 mortos.

Nas imagens, Ahmed aparece agachado atrás de um carro, próximo a um dos atiradores. Ele se aproxima, surpreende o suspeito por trás e inicia uma rápida disputa corporal. Em seguida, consegue tomar a arma e imobilizá-lo. Disparos são ouvidos ao fundo, sem confirmação de que tenham sido efetuados por ele.

Ahmed El Ahmad, a courageous Muslim man, was injured today while disarming a Zionist proxy terrorist during the Bondi beach attack.#BondiHero pic.twitter.com/dJDOh0n1Ql December 14, 2025

Confira completa aqui.