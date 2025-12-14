Muçulmano desarma atirador em ataque antijudaico na Austrália
Ação ocorreu durante evento judaico em praia de Sydney e evitou novas mortes
Opera Mundi - O homem que aparece em imagens desarmando um dos atiradores envolvidos no ataque antijudaico na praia de Bondi, em Sydney, neste domingo (14/12), foi identificado como Ahmed al Ahmed, de 43 anos.
De acordo com a imprensa internacional, Ahmed é muçulmano, dono de uma frutaria e pai de dois filhos. Ele foi aclamado como herói após interceptar um dos atiradores durante o incidente, que deixou ao menos 12 mortos.
Nas imagens, Ahmed aparece agachado atrás de um carro, próximo a um dos atiradores. Ele se aproxima, surpreende o suspeito por trás e inicia uma rápida disputa corporal. Em seguida, consegue tomar a arma e imobilizá-lo. Disparos são ouvidos ao fundo, sem confirmação de que tenham sido efetuados por ele.
