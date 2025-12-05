TV 247 logo
      Buscar
      HOME > Mundo

      Trump restringe entrada nos EUA de cidadãos de mais de 30 países

      Governo dos EUA atacou inicialmente cidadãos afegãos no país

      Avião decola do aeroporto de Laguardia, em Nova York - 07/11/2025 (Foto: REUTERS/Ryan Murphy)

      247 - A secretária de Segurança Interna dos Estados Unidos, Kristi Noem, afirmou que o governo Trump está ampliando a atual lista de países sob proibição de viagem, passando de 19 para mais de 30 nações, após um tiroteio ocorrido próximo à Casa Branca.

      Vote no Brasil 247 como melhor canal de notícias e jornalismo e melhor canal de política do Brasil no iBest 2025

      A emissora CBS News havia informado anteriormente que autoridades dos EUA discutiam ampliar a proibição, dos atuais 19 países para aproximadamente 30.

      "Não serei específica quanto ao número, mas é mais de 30, e o presidente continua avaliando os países", disse Noem em entrevista à Fox News na quinta-feira (4).

      A administração Trump começou a endurecer as políticas de imigração após o tiroteio de 26 de novembro, quando um cidadão afegão feriu dois oficiais da Guarda Nacional próximo à Casa Branca, em Washington, DC. A procuradora-geral dos EUA, Pam Bondi, afirmou à época que os promotores poderiam buscar a pena de morte para o suspeito.

      Em resposta ao incidente, o presidente dos EUA, Donald Trump, declarou ter ordenado uma revisão de todos os cidadãos afegãos que receberam permissão de entrada durante o governo Joe Biden. O diretor do USCIS, Joseph Edlow, anunciou inicialmente que os EUA revisariam imediatamente todos os portadores de "Green Card" provenientes de 19 “países de preocupação”.

      A lista inclui: Afeganistão, Mianmar, Chade, República do Congo, Guiné Equatorial, Eritreia, Haiti, Irã, Líbia, Somália, Sudão, Iêmen, Burundi, Cuba, Laos, Serra Leoa, Togo, Turcomenistão e Venezuela. (Com informações da Sputnik).

      Artigos Relacionados

      Tags