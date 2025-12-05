Trump restringe entrada nos EUA de cidadãos de mais de 30 países

247 - A secretária de Segurança Interna dos Estados Unidos, Kristi Noem, afirmou que o governo Trump está ampliando a atual lista de países sob proibição de viagem, passando de 19 para mais de 30 nações, após um tiroteio ocorrido próximo à Casa Branca.

A emissora CBS News havia informado anteriormente que autoridades dos EUA discutiam ampliar a proibição, dos atuais 19 países para aproximadamente 30.

"Não serei específica quanto ao número, mas é mais de 30, e o presidente continua avaliando os países", disse Noem em entrevista à Fox News na quinta-feira (4).

A administração Trump começou a endurecer as políticas de imigração após o tiroteio de 26 de novembro, quando um cidadão afegão feriu dois oficiais da Guarda Nacional próximo à Casa Branca, em Washington, DC. A procuradora-geral dos EUA, Pam Bondi, afirmou à época que os promotores poderiam buscar a pena de morte para o suspeito.

Em resposta ao incidente, o presidente dos EUA, Donald Trump, declarou ter ordenado uma revisão de todos os cidadãos afegãos que receberam permissão de entrada durante o governo Joe Biden. O diretor do USCIS, Joseph Edlow, anunciou inicialmente que os EUA revisariam imediatamente todos os portadores de "Green Card" provenientes de 19 “países de preocupação”.

A lista inclui: Afeganistão, Mianmar, Chade, República do Congo, Guiné Equatorial, Eritreia, Haiti, Irã, Líbia, Somália, Sudão, Iêmen, Burundi, Cuba, Laos, Serra Leoa, Togo, Turcomenistão e Venezuela. (Com informações da Sputnik).