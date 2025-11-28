EUA suspendem todas as decisões sobre asilo após ataque a tiros perto da Casa Branca

247 - O Serviço de Cidadania e Imigração dos EUA (USCIS) informou nesta sexta-feira (28) que o governo Donald Trump decidiu pela “suspensão” indefinida de todas as deliberações relacionadas a pedidos de asilo. A gestão do presidente norte-americano alegou razões de segurança.

“O USCIS suspendeu todas as decisões de asilo até que possamos garantir que cada estrangeiro seja investigado e avaliado no mais alto nível possível. A segurança do povo americano é sempre nossa prioridade”, escreveu o diretor do órgão, Joseph Edlow, em rede social.

A decisão foi anunciada após dois soldados serem baleados na última quinta (26) próximos da Casa Branca, onde fica a residência de quem é presidente da República dos EUA, que, neste caso, é Donald Trump.

O político do Partido Republicano afirmou que os tiros em Washington, capital norte-americana, foram consequência de um ato de terrorismo. A soldado Sarah Beckstrom, agente da Guarda Nacional baleada na quarta-feira em Washington D.C., junto com seu colega Andrew Wolfe, que permanece hospitalizado em estado grave.

Investigadores identificaram como autor dos disparos Rahmanullah Lakanwal, um cidadão afegão de 29 anos que atuou como agente da Agência Central de Inteligência (CIA) até 2021.