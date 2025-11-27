Após tiroteio, Trump exige expulsar 'qualquer estrangeiro que não tenha raízes ou não traga benefícios para EUA'

247 - Um tiroteio ocorrido a poucos metros da Casa Branca, em Washington D.C., reacendeu o discurso migratório do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A retórica anti-imigrantes se intensificou após dois membros da Guarda Nacional serem gravemente feridos quando um homem abriu fogo perto da estação de metrô Farragut West, no centro da capital norte-americana.

Em pronunciamento oficial, Trump reforçou sua intenção de endurecer as regras migratórias e responsabilizou políticas anteriores pela entrada do suspeito no país.

Trump afirmou que o governo tomará medidas imediatas para retirar do território norte-americano “qualquer estrangeiro, de qualquer país, que não tenha raízes aqui ou que não traga nenhum benefício ao nosso país. Se eles não conseguem amar nosso país, não os queremos”, declarou, segundo o RT Brasil. Trump também voltou a fazer críticas ao governo Joe Biden, ao afirmar que o suspeito teria sido “transportado de avião” durante a gestão anterior. “Posso informar esta noite, com base nas melhores informações disponíveis, que o Departamento de Segurança Interna considera que o suspeito detido é um estrangeiro que entrou em nosso país vindo do Afeganistão, um inferno na terra”, disse Trump, que reforçou a necessidade de “reavaliar todos os estrangeiros que chegaram do Afeganistão sob o governo Biden”.Em outro pronunciamento, também divulgado pelo RT Brasil, o presidente endureceu ainda mais o tom ao comentar o ataque: “Levaremos o agressor dos agentes a uma justiça rápida e certeira, se é que as balas ainda não o fizeram”. Ele confirmou ter ordenado ao secretário da Guerra, Pete Hegseth, o envio de 500 soldados adicionais da Guarda Nacional para reforçar a segurança em Washington D.C.Trump classificou o tiroteio como “um ato maligno, um ato de ódio e um ato de terror. Foi um crime contra toda a nossa nação. Foi um crime contra a humanidade”.