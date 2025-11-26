Trump comenta atentado contra militares: ‘o suspeito é um animal’

247 - O presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira (26), pelas redes sociais, que o homem responsável por balear duas pessoas perto da Casa Branca é um “animal”.

De acordo com o presidente, o suspeito "também está gravemente ferido, mas, independentemente disso, pagará um preço muito alto".

Um dos relatos sobre o ocorrido partiu de Stacey Walters, 43 anos. Ele estava em um Uber perto da Casa Branca por volta das 14h15 (horário local) quando ouviu dois estrondos altos e viu crianças pequenas e outros pedestres correndo do local.

Ela disse que ouviu alguém gritar "Socorro! Socorro!" e viu o que pareciam ser agentes do Serviço Secreto dos EUA correndo atrás de alguém com um moletom com capuz (com Reuters).