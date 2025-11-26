Dois militares são baleados perto da Casa Branca

247 - Dois integrantes da Guarda Nacional dos Estados Unidos foram baleados na tarde desta quarta-feira (26) nas proximidades da Casa Branca, em Washington. De acordo com informações publicadas pelo g1, o The New York Times relatou que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, já foi informado sobre o ataque. Trump deixou Washington na noite de terça-feira (25) rumo à Flórida, onde pretende passar o feriado de Ação de Graças.

Ataque ocorre em uma das áreas mais vigiadas dos EUA

O tiroteio aconteceu perto de um dos pontos mais protegidos da capital, gerando pronta mobilização de equipes de emergência e autoridades federais. Os dois militares foram socorridos, mas ainda não há informações oficiais sobre o estado de saúde deles. A polícia prendeu um suspeito, cujo nome não foi divulgado.

A secretária do Departamento de Segurança Interna (DHS), Kristi Noem, afirmou que os agentes foram atingidos pouco antes do anúncio oficial. Segundo ela, “foram baleados há poucos instantes”, reiterando que sua equipe atua em conjunto com a polícia local para reunir mais detalhes.

Detalhes sobre o atirador ainda não foram revelados

Até o momento, não há informações sobre o que teria motivado o ataque, nem sobre o perfil do atirador. As autoridades não confirmaram se há outros envolvidos ou se o suspeito detido agiu sozinho. Equipes federais e da polícia metropolitana de Washington continuam apurando as circunstâncias do ataque.