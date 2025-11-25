EUA apoiam assassinato de líder do Hezbollah por Israel





247 - Após a morte de Haytham Ali Tabatabai, chefe do estado-maior do Hezbollah, em um ataque do exército israelense, no último fim de semana, a Casa Branca reforçou seu respaldo às ações agressivas do estado sionista.

Questionada pela Fox News se o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, apoiava a operação, a porta-voz Karoline Leavitt afirmou que não havia conversado diretamente com ele sobre o caso, mas destacou: “Mas é claro que o presidente apoia o direito de Israel de se defender e de neutralizar ameaças terroristas.”