TV 247 logo
      Buscar
      HOME > Mundo

      EUA apoiam assassinato de líder do Hezbollah por Israel

      Justificativa da Casa Branca é o “direito de defesa de Israel”

      Karoline Leavitt, porta-voz da Casa Branca no governo Trump (Foto: AP Photo)


      247 - Após a morte de Haytham Ali Tabatabai, chefe do estado-maior do Hezbollah, em um ataque do exército  israelense, no último fim de semana, a Casa Branca reforçou seu respaldo às ações agressivas do estado sionista. 

      Siga o Brasil 247 no Google e receba as principais notícias do Brasil e do Mundo

      Questionada pela Fox News se o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, apoiava a operação, a porta-voz Karoline Leavitt afirmou que não havia conversado diretamente com ele sobre o caso, mas destacou: “Mas é claro que o presidente apoia o direito de Israel de se defender e de neutralizar ameaças terroristas.”

      Artigos Relacionados

      Tags