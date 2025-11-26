Trump diz que África do Sul não receberá convite para o G20 em 2026

Reuters - O presidente Donald Trump disse nesta quarta-feira que a África do Sul não receberá um convite para participar da cúpula do G20 do próximo ano na Flórida, após os EUA boicotarem a cúpula de líderes em Joanesburgo no início do mês.

Os líderes do Grupo dos 20 adotaram uma declaração, no sábado, para tratar da crise climática e de outros desafios globais, apesar das objeções dos EUA, o que levou a Casa Branca a acusar a África do Sul de instrumentalizar sua liderança no grupo neste ano.

"Na conclusão do G20, a África do Sul se recusou a entregar a presidência do G20 a um representante sênior da nossa embaixada dos EUA, que participou da cerimônia de encerramento", disse Trump em um post no Truth Social.

"Portanto, sob minha orientação, a África do Sul NÃO receberá um convite para o G20 de 2026, que será realizado na Grande Cidade de Miami, Flórida, no próximo ano", disse ele.

Trump alegou repetidamente que o governo de maioria negra da África do Sul persegue sua minoria branca e que houve um genocídio de agricultores brancos no país, alegações amplamente desacreditadas.

Um porta-voz da presidência da África do Sul não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.