Morre soldado baleada em Washington, diz Trump

247 - Uma das duas integrantes da Guarda Nacional baleadas em Washington, Sarah Beckstrom morreu nesta quinta-feira (27), afirmou o presidente norte-americano, Donald Trump, em seu primeiro pronunciamento ao vivo desde o ataque. Os tiros foram disparados por volta das 14h30 de quarta-feira (26), (16h30 em Brasília), a poucos quarteirões da Casa Branca.

Outro baleado, Andrew Wolfe, 24, está "lutando por sua vida", acrescentou o chefe da Casa Branca. Trump afirmou que o ataque foi "um ato de terrorismo".

"Sarah Beckstrom, da Virgínia Ocidental, uma das integrantes da Guarda Nacional de quem estamos falando, uma pessoa jovem, magnífica e muito respeitada, (...) acaba de falecer. Ela não está mais entre nós", afirmou o republicano sobre a soldado de 20 anos.

O suspeito do ataque, Rahmanullah Lakanwal, trabalhou com a CIA no Afeganistão. Ele partiu do país do Oriente Médio para os EUA em 2021.