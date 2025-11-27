EUA suspendem pedidos de imigração de afegãos após tiroteio perto da Casa Branca

247 - O Serviço de Cidadania e Imigração dos Estados Unidos anunciou na quarta-feira (27) a suspensão, por tempo indeterminado, de todo o processamento de pedidos de imigração relacionados a cidadãos afegãos, após dois soldados da Guarda Nacional norte-americana serem baleados e ficarem em estado crítico nas proximidades da Casa Branca, mais cedo. A reportagem é da agência Xinhua:

A medida veio após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, classificar o ataque como “um ato de terror”, afirmando que o suspeito chegou ao país vindo do Afeganistão em 2021.

Trump declarou nas redes sociais que o governo precisa “reexaminar cada estrangeiro que entrou em nosso país vindo do Afeganistão” durante a administração do ex-presidente Joe Biden, e adotar medidas para remover qualquer pessoa “que não pertença aqui ou não traga benefícios ao nosso país”.

Ele acrescentou que “o animal que atirou nos dois membros da Guarda Nacional… pagará um preço muito alto”.

O suspeito, identificado como Rahmanullah Lakanwal, de 29 anos, vivia no estado de Washington, informou a NBC News, citando fontes da polícia.

As autoridades ainda trabalham para confirmar todos os detalhes sobre o indivíduo que está sob custódia, segundo a reportagem.

O ataque ocorreu por volta das 14h15 (horário local; 19h15 GMT) próximo à estação de metrô Farragut Square, informou a Força-Tarefa Conjunta de Washington (Joint Task Force D.C.), responsável pelos destacamentos da Guarda Nacional na capital.

Em publicação nas redes sociais, Trump disse que os dois guardas, ambos “gravemente feridos”, estão internados em dois hospitais diferentes, e que o atirador também ficou gravemente ferido.

O governador da Virgínia Ocidental, Patrick Morrisey, confirmou em uma publicação no X que os feridos pertencem à Guarda Nacional do estado.

No momento do incidente, Trump estava em seu resort em Palm Beach, antecipando o feriado de Ação de Graças na quinta-feira, enquanto o vice-presidente dos EUA, JD Vance, encontrava-se no Kentucky, segundo a Reuters.

“A Casa Branca está ciente e monitora ativamente essa situação trágica. O presidente foi informado”, disse em comunicado a secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt.

Após o tiroteio, o secretário de Defesa dos EUA, Pete Hegseth, afirmou na quarta-feira que Trump pediu o envio de mais 500 membros da Guarda Nacional para Washington.

Em agosto, Trump colocou o departamento de polícia de Washington sob controle federal direto e mobilizou a Guarda Nacional para a capital do país.