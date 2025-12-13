EUA: Tiroteio na Universidade Brown deixa vítimas e mobiliza polícia

247 - Um tiroteio foi registrado na Universidade Brown, nos Estados Unidos, no sábado (13), durante o segundo dia dos exames finais do semestre. A ocorrência levou a instituição a emitir alertas de emergência e a orientar estudantes, professores e funcionários a permanecerem abrigados enquanto forças de segurança atuavam no campus, localizado na cidade de Providence, no estado de Rhode Island.

Em um primeiro momento, a universidade informou que um suspeito estaria sob custódia, mas a notificação foi retirada posteriormente. Em novo comunicado, a Brown reforçou os pedidos para que todos permanecessem em local seguro. “Urgente: Há um atirador em atividade perto do cruzamento das ruas Barus e Holley. As polícias de Brown e Providence estão no local. Permaneça abrigado neste momento”, informou a instituição.

No mesmo alerta, a universidade detalhou os protocolos de segurança adotados em situações de risco. “Tranque as portas, silencie os telefones e permaneça escondido até novo aviso. Lembre-se: CORRA, se estiver no local afetado, evacue com segurança, se possível; ESCONDA-SE, se a evacuação não for possível, procure abrigo; LUTE, como último recurso, aja para se proteger”, concluiu o comunicado enviado à comunidade acadêmica.

A ação teve início nas proximidades do edifício Barus & Holley, um complexo de sete andares que abriga a escola de engenharia e o departamento de física da universidade. Segundo informações institucionais, o prédio reúne mais de 100 laboratórios, além de dezenas de salas de aula e escritórios administrativos.

Estudantes foram orientados a permanecer em seus locais enquanto a polícia respondia à ocorrência, e moradores da região receberam a recomendação de evitar a área. Um policial alertou profissionais da imprensa para que se abrigassem em seus veículos, informando que a situação ainda estava em andamento.

As autoridades ressaltaram que as informações disponíveis eram preliminares e que as investigações seguiam em curso para esclarecer o que ocorreu e confirmar o número de vítimas. A chefe de informações públicas da cidade de Providence, Kristy DosReis, afirmou que a polícia continuava coletando dados no local. O FBI informou que estava auxiliando na resposta à ocorrência.

No fim da tarde, o atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou que havia sido informado sobre o tiroteio. Em publicação em rede social, afirmou: “Que Deus abençoe as vítimas e suas famílias!”.

Fundada em 1764, a Universidade Brown integra o grupo de universidades Ivy League e conta atualmente com mais de 10 mil estudantes em seu corpo discente.