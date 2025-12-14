Lula condena atentado terrorista contra judeus na Austrália

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva condenou neste domingo um atentado terrorista ocorrido na Austrália que deixou ao menos 15 mortos e dezenas de feridos. A manifestação foi feita por meio de uma publicação nas redes sociais, na qual o presidente expressou consternação diante da violência e prestou solidariedade às vítimas e ao povo australiano.

Em um tweet publicado neste domingo, Lula afirmou: “Recebi com profunda consternação a notícia do brutal atentado terrorista ocorrido neste domingo na Austrália, que tirou a vida de 15 pessoas e deixou dezenas de feridos.”

O presidente classificou o ataque como inaceitável e fez uma crítica direta ao ódio e ao extremismo. “É inaceitável que atos de ódio e extremismo ceifem a vida de pessoas inocentes e atentem contra valores de paz, coexistência pacífica e respeito”, escreveu.

Na mesma mensagem, Lula destacou a solidariedade do Brasil às vítimas e à comunidade judaica, além de reiterar princípios centrais da política externa e dos valores defendidos pelo país. “Manifesto a mais sincera solidariedade às famílias das vítimas, à comunidade judaica, ao governo e ao povo australiano. O Brasil reitera o seu compromisso inabalável com a defesa da vida, da tolerância e da liberdade religiosa.”

A declaração reforça a posição histórica do governo brasileiro em defesa do diálogo, da convivência pacífica entre povos e religiões e da rejeição a qualquer forma de terrorismo, discriminação ou violência motivada por ódio religioso ou étnico.