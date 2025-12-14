TV 247 logo
      Governo brasileiro condena atentado em celebração judaica na Austrália

      Ataque em Sydney deixou ao menos 11 mortos e cerca de 30 feridos

      Policiais chegam ao Hospital St. Vincent após um tiroteio na praia de Bondi, em Sydney, Austrália, em 15 de dezembro de 2025 (Foto: REUTERS/Izhar Khan)

      247 - O governo brasileiro manifestou consternação diante do atentado ocorrido em Sydney, na Austrália, durante uma celebração judaica, que resultou na morte de pelo menos 11 pessoas e deixou cerca de 30 feridos. O ataque aconteceu neste domingo (14) e mobilizou autoridades locais e representações diplomáticas estrangeiras no país.

      Em nota divulgada neste domingo (14), o Ministério das Relações Exteriores informou que o Brasil acompanha a situação e expressou solidariedade às famílias das vítimas, às pessoas feridas e a todos os afetados pelo episódio, além de se dirigir ao povo e ao governo australianos. A manifestação oficial ressalta ainda o repúdio do Estado brasileiro a atos de terrorismo e a qualquer forma de antissemitismo, ódio ou intolerância religiosa.

      Segundo o comunicado, até o momento não há registro de cidadãos brasileiros entre as vítimas do atentado. As informações disponíveis indicam que o ataque ocorreu durante um evento religioso, aumentando a preocupação das autoridades com a segurança de comunidades religiosas e espaços de celebração.

      O governo brasileiro também informou que o Consulado-Geral do Brasil em Sydney permanece atento aos desdobramentos do caso. A repartição segue monitorando a situação e está disponível para prestar assistência consular em caso de emergência. 

