Aprovação de Trump cai a 35% em meio a pressão econômica

247 - A aprovação de Donald Trump caiu para 35% nos Estados Unidos, em um momento de desgaste político provocado pela perda de apoio entre republicanos e pelo impacto da alta dos preços da gasolina sobre os consumidores norte-americanos.

As informações são da Reuters. Segundo o levantamento citado pela agência, a popularidade do presidente sofreu um revés neste ano, em meio ao aumento do custo dos combustíveis desde o início da guerra contra o Irã.

A queda para 35% indica um cenário de maior pressão sobre Trump, especialmente porque o recuo não se limita ao eleitorado de oposição. O dado mais sensível para a Casa Branca é a redução do apoio dentro da própria base republicana, tradicionalmente essencial para sustentar a força política do presidente em momentos de crise.

O levantamento reforça que a economia voltou a ocupar papel central na avaliação dos norte-americanos sobre o governo. A alta da gasolina tem impacto direto no cotidiano das famílias, eleva custos de deslocamento e amplia a percepção de perda de poder de compra, fator que costuma influenciar de forma significativa a popularidade presidencial nos Estados Unidos.

Desde o início da guerra contra o Irã, os preços dos combustíveis passaram a pesar mais no debate político interno. Embora crises internacionais tenham múltiplas causas e efeitos, o eleitor tende a responsabilizar o governo de turno quando sente deterioração concreta no orçamento doméstico.

Para Trump, a queda na aprovação ocorre em um momento politicamente delicado. Presidentes norte-americanos costumam enfrentar dificuldades quando combinam desgaste econômico, instabilidade externa e sinais de erosão dentro do próprio partido. A perda de apoio entre republicanos pode ampliar cobranças internas e reduzir a margem de manobra do governo.

A pesquisa também sugere que a guerra contra o Irã, além de seus efeitos diplomáticos e militares, passou a ter impacto direto sobre a política doméstica dos Estados Unidos. A pressão no mercado de energia tende a afetar o humor do eleitorado, sobretudo quando se traduz em preços mais altos nos postos.

A aprovação de 35% representa um alerta para a estratégia política de Trump. Embora o presidente ainda conte com uma base fiel, a redução do apoio republicano mostra que parte de seus eleitores pode estar reagindo negativamente ao aumento do custo de vida e à condução da crise internacional.

O cenário impõe à Casa Branca o desafio de conter a insatisfação econômica sem perder o controle da narrativa sobre a guerra. Em períodos de alta polarização, a popularidade presidencial depende não apenas da fidelidade dos apoiadores, mas também da capacidade de evitar que problemas concretos, como inflação e combustíveis caros, dominem a percepção pública sobre o governo.

A pesquisa citada pela Reuters mostra que o desgaste de Trump se intensificou neste ano e que a pressão sobre sua administração tende a continuar enquanto os preços da gasolina permanecerem elevados e a guerra contra o Irã seguir influenciando a economia norte-americana.