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      Trump faz nova ameaça e diz que em dois ou três dias pode atacar o Irã

      Trump dá prazo ao Irã para acordo sobre guerra e ameaça novos ataques caso Teerã não aceite encerrar o conflito

      Donald Trump (Foto: REUTERS/Evan Vucci)
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      247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o Irã tem “dois ou três dias” para chegar a um acordo destinado a encerrar a guerra, sob risco de enfrentar novos ataques norte-americanos, segundo informações da Al Jazeera.

      De acordo com a Al Jazeera, a declaração aumenta a pressão de Washington sobre Teerã em meio ao impasse diplomático. A ameaça foi acompanhada de uma reação iraniana, na qual uma autoridade do país afirmou que qualquer ofensiva militar dos Estados Unidos será enfrentada “com firmeza”.

      O ultimato de Trump coloca as negociações sob forte tensão. Ao estabelecer um prazo curto para um entendimento, o presidente norte-americano sinaliza que a Casa Branca pode retomar ações militares caso não considere satisfatória uma eventual proposta iraniana para encerrar o conflito.

      A resposta de Teerã indica que o governo iraniano não pretende ceder diante da ameaça. Segundo a autoridade citada, o Irã está “preparado para confrontar qualquer agressão militar”, em uma mensagem de resistência às pressões dos Estados Unidos.

      A troca de declarações reforça o clima de incerteza em torno das negociações. Enquanto Trump condiciona a suspensão de novos ataques a um acordo em prazo imediato, o Irã afirma que responderá de maneira firme a qualquer ofensiva militar norte-americana.

      O impasse mantém elevada a tensão entre Washington e Teerã, com os próximos dias apontados pelo próprio presidente dos Estados Unidos como decisivos para definir se haverá avanço diplomático ou uma nova escalada militar.

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