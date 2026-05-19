Proposta para limitar poderes militares de Trump contra o Irã avança no Senado dos EUA

247 - O Senado dos Estados Unidos aprovou nesta terça-feira (19) uma moção que permite o avanço de uma resolução destinada a limitar os poderes militares do presidente Donald Trump em relação ao Irã. A medida recebeu 50 votos favoráveis e 47 contrários. A aprovação ocorreu após sete tentativas frustradas dos democratas para retirar a proposta da comissão responsável pela análise do texto. As informações são da RT Brasil.

A abstenção de três senadores republicanos foi decisiva para que a resolução avançasse no Senado. Foi a primeira vez que os democratas conseguiram maioria em iniciativas relacionadas aos poderes militares presidenciais envolvendo o Irã. Agora, o texto será submetido à votação no plenário do Senado. Caso seja aprovado, seguirá para análise da Câmara dos Representantes.

Apesar do avanço, a expectativa no Congresso é de que Trump vete a proposta caso ela chegue à Casa Branca para sanção presidencial. Para derrubar um eventual veto, seriam necessários votos de dois terços tanto no Senado quanto na Câmara. O cenário exigiria apoio significativo de parlamentares republicanos contrários à posição do presidente.

Declarações de Trump sobre o Irã

Na segunda-feira (18), Trump afirmou que o adiamento do ataque planejado pelos Estados Unidos contra o Irã seria de apenas "dois ou três dias". O presidente também reiterou que Washington só aceitará um acordo que envolva a renúncia de Teerã às armas nucleares.

Mesmo afirmando ver avanços nas negociações em andamento, Trump não descartou novos bombardeios contra território iraniano. Segundo ele, o governo iraniano poderia ser levado a negociar nessas condições.