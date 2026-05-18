Trump recua e adia agressão militar contra o Irã que estava prevista para terça-feira

247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira (18) que decidiu adiar uma agressão militar contra o Irã que, segundo ele, estava programada para ocorrer nesta terça-feira (19). A medida foi divulgada pelo próprio mandatário na rede social Truth Social. As informações são da RT Brasil.

De acordo com Trump, a suspensão da ofensiva ocorreu após pedidos feitos pelo emir do Catar, Tamim bin Hamad Al Thani; pelo príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman Al Saud; e pelo presidente dos Emirados Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed Al Nahyan.

Segundo o presidente estadunidense, os líderes árabes solicitaram a interrupção da operação militar em razão das negociações em andamento com Teerã. Trump também declarou que acredita na possibilidade de um entendimento diplomático envolvendo os Estados Unidos, o Irã e países do Oriente Médio.

Trump disse ainda ter determinado ao secretário de Guerra, Pete Hegseth, ao chefe do Estado-Maior Conjunto, general Daniel Caine, e às Forças Armadas dos Estados Unidos que suspendessem a operação prevista contra a República Islâmica do Irã. Apesar disso, o mandatário afirmou que autorizou a manutenção do estado de prontidão militar caso as negociações fracassem.

"Ao mesmo tempo, também ordenei que estejam preparados para avançar com um ataque total e em grande escala contra o Irã a qualquer momento, caso não seja alcançado um acordo aceitável", declarou.

Trégua sob tensão

As declarações ocorrem em meio à continuidade das tensões entre Washington e Teerã após o encerramento de cerca de 40 dias de confrontos. A trégua entre os dois países foi estabelecida em 7 de abril, mas as negociações permanecem sem definição. Os impasses envolvem divergências em torno de propostas diplomáticas, troca de declarações hostis e bloqueios navais mútuos no Golfo Pérsico e no mar Arábico.

Em abril, Trump afirmou que os Estados Unidos haviam recebido uma proposta de dez pontos apresentada pelo governo iraniano. Na ocasião, o presidente classificou o documento como "uma base viável" para as negociações.

Mais tarde, no entanto, Trump passou a rejeitar a resposta enviada pelo Irã em 10 de maio ao rascunho de acordo proposto pelos Estados Unidos para encerrar o conflito no Oriente Médio. O presidente classificou o texto iraniano como "um pedaço de lixo".