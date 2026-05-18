Trump diz que tempo do Irã está se esgotando

247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, elevou o tom contra o Irã ao afirmar que o “tempo está se esgotando” para que Teerã feche um acordo de paz com Washington. Segundo a Al Jazeera, a declaração ocorre em meio a um novo impasse diplomático, enquanto a agência iraniana Mehr informa que, conforme as autoridades iranianas, os Estados Unidos não ofereceram concessões reais em sua resposta mais recente à proposta iraniana de uma agenda para negociações.

Trump também ameaçou que “não sobrará nada deles” caso o Irã não aceite avançar para um entendimento, em uma sinalização de que a Casa Branca mantém a possibilidade de escalada militar sobre a mesa. A Al Jazeera vem noticiando que as conversas entre Washington e Teerã atravessam uma fase de forte tensão, marcada por divergências sobre a guerra, o bloqueio naval norte-americano e o programa nuclear iraniano.

De acordo com relatos da imprensa iraniana, Washington manteve exigências consideradas duras por Teerã, sem apresentar contrapartidas capazes de destravar uma agenda de negociação.

Proposta iraniana busca reduzir tensão no Golfo

A proposta apresentada pelo Irã, segundo a Al Jazeera, busca uma redução das tensões no Golfo e inclui a reabertura do Estreito de Ormuz, passagem estratégica para o comércio global de energia. Em contrapartida, Teerã exige que os Estados Unidos levantem o bloqueio naval contra portos iranianos e aceitem encerrar a guerra.

O ponto mais sensível da proposta está no programa nuclear iraniano. Teerã quer adiar as discussões sobre suas atividades nucleares para depois do fim da guerra, enquanto Washington insiste que o tema seja tratado como parte central de qualquer acordo. Essa diferença tem mantido as negociações em terreno instável.

A mediação do Paquistão também aparece como um elemento relevante no processo. Segundo a Al Jazeera, a proposta iraniana foi transmitida a Washington por meio de Islamabad, que tenta atuar como canal diplomático entre os dois lados.

Impasse amplia risco de nova escalada

As declarações de Trump aprofundam a incerteza sobre o futuro das negociações. Embora o presidente norte-americano diga querer um acordo, a ameaça de que o Irã enfrentará consequências devastadoras caso não ceda reforça o clima de pressão sobre Teerã.

Do lado iraniano, a avaliação divulgada pela Mehr indica que a resposta dos Estados Unidos não atende às expectativas mínimas para uma negociação equilibrada. Para Teerã, a ausência de concessões reais limita a possibilidade de avanço diplomático e mantém aberta a crise entre os dois países.

O Estreito de Ormuz permanece no centro da disputa. A rota é uma das mais importantes do mundo para o transporte de petróleo e gás natural liquefeito, e sua instabilidade pressiona mercados globais de energia. Segundo a Al Jazeera, em tempos de paz, cerca de um quinto do petróleo e do GNL transportados no mundo passa pela região.