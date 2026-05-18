Irã diz que diálogo com EUA segue por intermédio do Paquistão

247 - O Irã afirmou nesta segunda-feira (18), que as negociações com os EUA seguem em andamento por meio do Paquistão.

A declaração foi feita pelo porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, informa a Al Jazeera. De acordo com a emissora, o governo iraniano sustenta que o canal diplomático permanece ativo, com o Paquistão exercendo o papel de mediador entre Teerã e Washington.

A declaração do porta-voz iraniano indica que, ao menos na avaliação de Teerã, as tratativas com os Estados Unidos não foram encerradas. O comunicado divulgado pela cobertura da Al Jazeera não detalha o conteúdo das conversas, nem informa eventuais propostas em discussão entre as partes. Também não foram apresentados prazos, condições ou resultados concretos das negociações em curso.

A informação ganha relevância por envolver dois países em forte tensão diplomática e militar, com impacto direto sobre o equilíbrio regional e mundial. A manutenção de um canal de negociação, ainda que sem detalhes públicos sobre avanços, indica a tentativa de preservar uma via política para lidar com a crise.