Chanceler do Irã culpa EUA e Israel por insegurança regional

247 - O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, afirmou que as ações dos EUA e de Israel geram insegurança regional e impacto global, em meio a uma rodada de contatos diplomáticos sobre o Golfo Pérsico e o Estreito de Ormuz, segundo informações da Al Jazeera.

raghchi manteve ligações telefônicas separadas com seus homólogos da França e da Turquia para tratar de “questões bilaterais, os últimos acontecimentos regionais e as tendências diplomáticas atuais”.

Coreia do Sul defende segurança marítima

O chanceler iraniano também discutiu a situação no Golfo Pérsico e no Estreito de Ormuz com o ministro das Relações Exteriores da Coreia do Sul, Cho Hyun.

Na ligação, Araghchi responsabilizou Washington e Tel Aviv pela instabilidade na região. Segundo o chanceler iraniano, “a insegurança imposta à região e suas consequências globais são resultado das ações agressivas dos Estados Unidos e do regime sionista contra o Irã, e eles devem ser responsabilizados pela comunidade internacional por essas violações.

Cho Hyun destacou, durante a conversa com Araghchi, a importância de garantir a segurança marítima. O ministro sul-coreano afirmou ser necessário “estabelecer a segurança marítima na região e no mundo”.

O chanceler da Coreia do Sul também disse esperar que “o processo diplomático chegasse a uma conclusão o mais breve possível”, em referência aos esforços para reduzir as tensões e buscar uma saída por meio da diplomacia.

A movimentação diplomática de Teerã envolve contatos com países europeus, regionais e asiáticos, em um momento no qual o Irã busca apresentar sua avaliação sobre a crise e atribui aos Estados Unidos e a Israel a responsabilidade pela deterioração da segurança regional.