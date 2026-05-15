Chanceleres do BRICS se reúnem na Índia e discutem crise global

247 - Os chanceleres do BRICS se reuniram em Nova Delhi, na Índia, nesta quinta e sexta-feira (15), em um encontro voltado à discussão da governança global, da segurança internacional e da cooperação entre os países do bloco. As informações são da Associated Press, do Ministério das Relações Exteriores da Índia e do Itamaraty.

A reunião, realizada nos dias 14 e 15 de maio, ocorreu sob a presidência indiana do BRICS em 2026 e contou com a participação de ministros das Relações Exteriores e chefes de delegação de países-membros e parceiros. Segundo o Ministério das Relações Exteriores da Índia, o encontro foi presidido pelo chanceler indiano S. Jaishankar.

A agenda foi marcada por debates sobre a instabilidade no Oriente Médio, a guerra envolvendo o Irã, a alta dos preços do petróleo e as incertezas econômicas globais. O encontro também expôs o desafio do BRICS de construir posições comuns em um momento de ampliação do bloco e de divergências entre seus integrantes.

Participaram das discussões representantes de Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, além de países incorporados mais recentemente ao grupo, como Irã, Egito, Etiópia, Emirados Árabes Unidos e Indonésia. A reunião também contou com a presença de delegações de países parceiros.

Mauro Vieira representa o Brasil

O ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, participou da reunião em Nova Delhi. De acordo com o Itamaraty, trata-se da primeira reunião de chanceleres do BRICS sob a atual presidência indiana, que sucedeu à presidência brasileira.

A presença brasileira ocorre em um momento de transição na coordenação política do grupo, depois da presidência exercida pelo Brasil em 2025. A Índia assumiu a liderança do BRICS em 2026 com o tema “Construindo resiliência, inovação, cooperação e sustentabilidade”, segundo o site oficial da presidência indiana.

Índia defende multilateralismo e reforma da ONU

Durante o encontro, o chanceler indiano S. Jaishankar criticou o uso crescente de sanções e medidas coercitivas unilaterais, afirmando que a pressão não substitui o diálogo e a diplomacia. Ele também defendeu reformas nas instituições multilaterais, em especial na Organização das Nações Unidas.

A posição indiana reforça uma das principais bandeiras do BRICS: ampliar a representação dos países do Sul Global nas estruturas de decisão internacional. Para Nova Delhi, a reforma da governança global é necessária para que organismos multilaterais reflitam melhor o equilíbrio de forças do mundo atual.

Reunião testa articulação do bloco ampliado

A ampliação do BRICS aumentou o peso político e econômico do grupo, mas também tornou mais complexa a construção de consensos. A crise no Oriente Médio, as disputas energéticas e as relações distintas de cada país com potências ocidentais colocaram à prova a capacidade do bloco de atuar de forma coordenada.

À margem da reunião, o primeiro-ministro indiano Narendra Modi recebeu chanceleres que participaram do encontro, incluindo o russo Sergey Lavrov, o iraniano Abbas Araghchi, o sul-africano Ronald Lamola e o brasileiro Mauro Vieira.

O encontro em Nova Delhi deve contribuir para a preparação da agenda da cúpula de líderes do BRICS prevista para ocorrer ainda em 2026, também sob presidência da Índia. A reunião ministerial reforçou a centralidade do debate sobre multilateralismo, segurança internacional e cooperação econômica entre os países do bloco.