Mauro Vieira chega à Índia para reunião de chanceleres do BRICS

247 – O ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, chegou nesta quarta-feira (13) a Nova Délhi, na Índia, para participar da Reunião de Ministros das Relações Exteriores do BRICS, marcada para os dias 14 e 15 de maio.

A informação foi divulgada pela agência ANI, com base em comunicados oficiais do Ministério das Relações Exteriores da Índia e do Ministério das Relações Exteriores do Brasil publicados na rede X.

O porta-voz oficial do Ministério das Relações Exteriores indiano, Randhir Jaiswal, deu as boas-vindas ao chanceler brasileiro. "Calorosas boas-vindas ao ministro das Relações Exteriores, Sr. Mauro Vieira, do Brasil, ao chegar a Nova Délhi para a Reunião de Ministros das Relações Exteriores do BRICS", afirmou.

O Itamaraty também informou que Vieira desembarcou na capital indiana após cumprir uma agenda de dois dias na Ásia Central. "Após concluir o itinerário de dois dias na Ásia Central, o ministro Mauro Vieira desembarcou em Nova Délhi para participar da reunião de ministros das Relações Exteriores do BRICS", registrou o Ministério das Relações Exteriores do Brasil.

A reunião ocorre em um momento de transição dentro do bloco. O Brasil presidiu o BRICS antes da Índia. A passagem formal da presidência brasileira para a indiana ocorreu em 12 de dezembro de 2025, ao fim da 4ª Reunião de Sherpas do BRICS, marcada pela entrega do martelo de comando.

Na ocasião, o sherpa brasileiro, embaixador Maurício Lyrio, transferiu oficialmente a presidência ao sherpa indiano, embaixador Sudhakar Dalela. A nova liderança apresentou as prioridades que orientarão os debates do grupo em 2026.

O encontro de chanceleres será presidido por S. Jaishankar, ministro das Relações Exteriores da Índia. Participarão ministros e chefes de delegação dos países membros e parceiros do BRICS. Os representantes também terão uma audiência com o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi.

Segundo a programação, os chanceleres dos países membros do BRICS trocarão avaliações sobre temas globais e regionais de interesse comum. No segundo dia, membros e parceiros participarão da sessão intitulada "BRICS@20: Construindo resiliência, inovação, cooperação e sustentabilidade".

Em seguida, haverá uma sessão dedicada às "Reformas da governança global e do sistema multilateral", tema central para o bloco, que busca ampliar a influência dos países do Sul Global nas instituições internacionais.

A última reunião dos ministros das Relações Exteriores do BRICS ocorreu à margem da 80ª Sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas, em 26 de setembro de 2025. Na ocasião, o encontro foi presidido pela Índia, já na condição de futura presidente do BRICS em 2026.