Chanceleres do BRICS se encontram esta semana na Índia; confira os principais temas da reunião

247 - Os ministros das Relações Exteriores dos países do BRICS se reúnem nesta quinta (14) e sexta-feira (15) em Nova Delhi, na Índia. O encontro ocorre em meio a um cenário de incertezas globais. A reunião será presidida pelo chanceler indiano Subrahmanyam Jaishankar e contará com a presença do chanceler brasileiro Mauro Vieira, que já está no país asiático. As informações são da RT Brasil.

Antes do início oficial da agenda, Jaishankar realizará reuniões bilaterais com diferentes autoridades, incluindo Mauro Vieira e o chanceler russo Sergey Lavrov. A presidência indiana do BRICS em 2026, assumida após o Brasil, definiu como tema central do seu mandato o "Fortalecimento da resiliência, inovação, cooperação e estabilidade".

De acordo com a chancelaria da Índia, os representantes dos países membros irão discutir temas globais e regionais de interesse comum. No segundo dia do encontro, está prevista uma reunião ampliada com países parceiros do bloco, além de uma sessão dedicada à reforma da governança global.

Agenda econômica e energética no centro do debate

A pauta econômica deve ter destaque nas discussões, com ênfase em segurança energética, transição energética e no desenvolvimento de plataformas conjuntas do bloco, como a Plataforma de Pesquisa Energética do BRICS.

Entre as iniciativas mencionadas estão também projetos lançados em 2024, como a Bolsa de Grãos do BRICS, a Plataforma Geológica e a Nova Plataforma de Investimentos, que devem receber atenção especial durante as discussões.

O chanceler russo Sergey Lavrov afirmou que uma das prioridades é a criação de mecanismos mais seguros de cooperação financeira e logística. Ele também destacou preocupações com a instabilidade global e seus impactos sobre diferentes regiões.

Reforma da governança global e multipolaridade

Outro eixo central da reunião será a discussão sobre a reforma das instituições de governança global, incluindo o Conselho de Segurança da ONU, o Fundo Monetário Internacional (FMI) e o Banco Mundial. O objetivo declarado é ampliar a participação de países em desenvolvimento e mercados emergentes.

Segundo comunicado do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, a cooperação entre os países do bloco se baseia na defesa de um modelo de ordem mundial multipolar, sustentado pelo direito internacional e pelo respeito às escolhas soberanas dos Estados.

Dimensão cultural e contexto internacional

Além das pautas políticas e econômicas, o programa indiano também prevê atividades culturais e iniciativas voltadas à cooperação em ciência, educação superior, intercâmbio juvenil e esportes.

A reunião ocorre em meio a um cenário internacional marcado por tensões no Oriente Médio e volatilidade nos mercados de energia, fatores que têm sido citados como elementos de preocupação para os países do bloco.

O BRICS, originalmente formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, passou por expansão nos últimos anos e hoje inclui também países como Emirados Árabes Unidos e Irã, ampliando sua representação geopolítica.