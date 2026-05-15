Irã pede que BRICS condene guerra dos EUA e Israel

247 - O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, pediu que os países do BRICS condenem os Estados Unidos e Israel por violações do direito internacional, enquanto a guerra no Oriente Médio e seus impactos sobre energia e navegação dominaram a reunião de chanceleres em Nova Delhi, na Índia.

Segundo a Al Jazeera, Araghchi também acusou os Emirados Árabes Unidos, aliados dos EUA, de envolvimento direto em operações militares contra o Irã. A declaração ocorreu em um encontro que reuniu autoridades iranianas e dos Emirados na mesma sala, em meio às tensões provocadas pela guerra entre EUA e Israel contra o Irã, iniciada no fim de fevereiro.

O chanceler iraniano afirmou que seu país é vítima de “expansionismo ilegal e belicismo”. Em sua intervenção, ele pediu que os integrantes do BRICS+ resistam à “hegemonia ocidental e à sensação de impunidade que os EUA acreditam ter direito”.

“Portanto, o Irã apela aos Estados membros do BRICS e a todos os membros responsáveis da comunidade internacional para que condenem explicitamente as violações do direito internacional pelos Estados Unidos e por Israel”, afirmou Araghchi.

O BRICS ampliado reúne Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, Egito, Etiópia, Indonésia, Irã e Emirados Árabes Unidos. A presença de países com posições divergentes sobre a guerra no Oriente Médio elevou a complexidade das negociações em Nova Delhi.

Acusação contra os Emirados Árabes Unidos

Mais tarde, de acordo com a agência raniana Mehr, Araghchi disse à assembleia que os Emirados Árabes Unidos estavam “diretamente envolvidos na agressão contra o meu país”.

Em resposta aos ataques dos EUA e de Israel contra o Irã, Teerã lançou ataques contra instalações e ativos militares norte-americanos em Estados do Golfo, incluindo os Emirados Árabes Unidos. Não ficou imediatamente claro se os Emirados ou outros países presentes à reunião responderam às declarações do chanceler iraniano.

A Índia recebeu os ministros das Relações Exteriores do BRICS ampliado em um momento de forte instabilidade regional. O bloco passou a incluir países diretamente afetados pelas tensões no Oriente Médio, como Irã, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos.

“Nos reunimos em um momento de considerável instabilidade nas relações internacionais”, disse o ministro das Relações Exteriores da Índia, Subrahmanyam Jaishankar, na abertura do encontro, antes das reuniões fechadas.