Marco Rubio pede que China atue junto ao Irã para reduzir a instabilidade no Oriente Médio

247 - O governo dos Estados Unidos espera convencer a China a exercer maior influência sobre o Irã para ajudar a conter a crise no Oriente Médio e estabilizar a situação no Golfo Pérsico.

A declaração foi feita pelo secretário de Estado americano, Marco Rubio, em entrevista à Fox News. Segundo ele, Washington avalia que Pequim também tem interesse direto em uma solução, especialmente diante dos impactos da instabilidade regional sobre rotas estratégicas de energia.

“É do interesse da China resolver isso. Esperamos convencê-los a desempenhar um papel mais ativo para que o Irã abandone o que está fazendo e tentando fazer no Golfo Pérsico”, afirmou Rubio.

A fala do chefe da diplomacia americana ocorre em meio ao aumento das preocupações com a segurança no Oriente Médio e com possíveis reflexos sobre a circulação de embarcações no Golfo Pérsico. Rubio destacou que navios chineses estavam “presos no Golfo Pérsico”, apontando o alcance internacional da crise.

Para o secretário de Estado, o conflito representa um fator expressivo de instabilidade regional e global. Ele classificou a situação no Oriente Médio como “uma enorme fonte de instabilidade”.

Rubio também alertou para os efeitos que a crise pode provocar na Ásia, região altamente dependente das passagens marítimas para o abastecimento energético.

“Ele ameaça desestabilizar a Ásia mais do que qualquer outra parte do mundo, porque a região depende fortemente dos estreitos para obter energia”, declarou.

Com a sinalização, os Estados Unidos buscam ampliar a pressão diplomática sobre Teerã por meio de Pequim, em uma tentativa de envolver a China mais diretamente nos esforços para reduzir tensões no Golfo Pérsico e evitar novos impactos sobre o fluxo de energia na região.