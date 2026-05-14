Vice-presidente dos EUA diz que negociações com Irã avançam

247 - O vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, declarou nesta quarta-feira (13), que Washington vê progressos nas negociações com o Irã.

A avaliação do vice-presidente dos EUA contrasta com a postura de Donald Trump, que rejeitou a última proposta iraniana.

De acordo com a Al Jazeera, a declaração de Vance ocorreu depois de o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, rejeitar a mais recente proposta apresentada por Teerã, classificando-a como inaceitável e viajar para a China.

Teerã promete não recuar em guerra no Irã

Guerra no Irã tem novo impasse após Trump rejeitar proposta de Teerã e Vance citar avanços nas negociações

A guerra no Irã teve novo impasse nesta quarta-feira, 13 de maio de 2026, após Teerã afirmar que não haverá “nenhuma retirada” e Impasse entre Washington e Teerã.

A recusa de Trump à proposta de Teerã amplia a incerteza sobre o rumo das conversas diplomáticas. A declaração de Vance, no entanto, aponta que Washington ainda considera possível algum progresso nas negociações, apesar do impasse recente.

O cenário continua, assim, marcado por tensão política e diplomática.

O Irã, por sua vez, mantém a posição de não se render aos Estados Unidos e Israel, nem ceder diante das pressões. O brigadeiro-general Mohammad Akrami Nia afirma que as forças armadas iranianas mantêm "o mais alto nível de prontidão" e que "não há espaço para recuo", visto que o cessar-fogo com os EUA está por um fio.