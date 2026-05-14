Trump e Xi concordaram que o estreito de Ormuz deve permanecer aberto, diz Casa Branca

247 - A Casa Branca afirmou nesta quinta-feira (14) que a reunião entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente da China, Xi Jinping, teve um resultado “bom”. O encontro ocorreu em Pequim e durou cerca de duas horas.

Segundo comunicado oficial do governo norte-americano, os dois líderes discutiram temas ligados à segurança internacional, ao comércio bilateral e à estabilidade no estreito de Ormuz, rota estratégica para o transporte global de petróleo.

“O Irã jamais poderá ter uma arma nuclear”, destacou a nota divulgada pela Casa Branca, ao informar que houve consenso entre Washington e Pequim sobre a necessidade de manter o estreito de Ormuz aberto à navegação internacional.

O comunicado também afirma que Xi Jinping manifestou oposição à militarização da região e a qualquer tentativa de cobrança de pedágios para utilização da passagem marítima.

“O presidente Xi também deixou clara a oposição da China à militarização do estreito e a qualquer tentativa de cobrar pedágio por seu uso, e expressou interesse em comprar mais petróleo americano para reduzir a dependência da China em relação ao estreito no futuro”, informou a Casa Branca.

Além das questões geopolíticas, os presidentes discutiram alternativas para ampliar a cooperação econômica entre as duas maiores economias do mundo. Segundo o governo dos Estados Unidos, a conversa incluiu propostas para aumentar o acesso de empresas americanas ao mercado chinês e incentivar investimentos chineses em setores industriais norte-americanos.

“Os dois lados discutiram maneiras de fortalecer a cooperação econômica entre nossos dois países, incluindo a expansão do acesso de empresas americanas ao mercado chinês e o aumento do investimento chinês em nossas indústrias”, acrescentou a nota oficial.

Após o encontro, Trump fez uma breve avaliação da conversa ao ser questionado por jornalistas.

“Foi ótimo. Um lugar incrível. A China é linda”, declarou o presidente dos Estados Unidos, sem responder se o tema Taiwan foi tratado diretamente na reunião.

Antes da viagem à China, Trump havia indicado que pretendia discutir com Xi Jinping a venda de armamentos norte-americanos para Taiwan, pauta considerada sensível pelo governo chinês.

Pequim considera Taiwan uma província separatista e intensificou nos últimos anos a realização de exercícios militares nas proximidades da ilha. Embora os Estados Unidos não reconheçam oficialmente a independência taiwanesa, Washington mantém relações estratégicas com Taipei e planeja vender cerca de US$ 11 bilhões em armas ao território.

De acordo com a mídia estatal chinesa, Xi Jinping alertou Trump sobre os riscos envolvendo a questão de Taiwan e afirmou que uma escalada de tensões pode comprometer a relação entre os dois países.

“Se for bem administrada, a relação bilateral pode permanecer geralmente estável. Caso contrário, os dois países podem entrar em conflito, colocando toda a relação China-EUA em uma situação muito perigosa”, disse Xi, segundo veículos oficiais chineses.