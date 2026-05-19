Irã afirma que diálogo não significa rendição

247 - O presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, afirmou que Teerã está disposto ao diálogo, mas rejeita qualquer interpretação de que negociar signifique abrir mão dos direitos do país. As informações são da Al Jazeera.

Em publicação na rede social X, segundo a Al Jazeera, Pezeshkian declarou que o Irã “entra em diálogo com dignidade, autoridade e preservação dos direitos da nação”.

A posição do presidente iraniano reforça a mensagem de que o governo de Teerã considera a negociação um instrumento político legítimo, desde que não envolva concessões sobre aquilo que classifica como direitos legais do povo e do Estado iraniano.

“E sob nenhuma circunstância recuará dos direitos legais do povo e do país”, escreveu Pezeshkian.

A declaração ocorre em meio a um cenário em que o governo iraniano busca apresentar sua disposição ao diálogo como compatível com a defesa da soberania nacional. Ao enfatizar “dignidade” e “autoridade”, o presidente sinalizou que qualquer conversa envolvendo o Irã deve respeitar os interesses estratégicos do país.

Pezeshkian também afirmou que seu governo seguirá comprometido com a população iraniana e com a proteção da honra nacional.

“Serviremos ao povo com lógica e com toda a nossa força, até o fim, e salvaguardaremos os interesses e a honra do Irã”, declarou o presidente iraniano.

A mensagem busca delimitar a posição oficial de Teerã: abertura para conversar, mas sem aceitar pressões que, na avaliação do governo iraniano, representem renúncia a direitos nacionais.