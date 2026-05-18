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      Presidente do Parlamento iraniano diz que está surgindo nova ordem liderada pelo Sul Global

      Mohammad Baqer Qalibaf afirma que o mundo caminha para uma nova configuração política e econômica

      Mohammad Baqer Qalibaf, presidente do Parlamento iraniano (Foto: Reuters)
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      247 - O presidente do Parlamento iraniano, Mohammad Baqer Qalibaf, afirmou que o mundo caminha para uma nova ordem liderada pelo Sul Global, em um cenário marcado por mudanças nas relações internacionais e por tensões entre Teerã e Washington. As informações são da HispanTV.

      A declaração de Qalibaf foi acompanhada por uma posição firme do ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araqchi, que afirmou que a nação persa permanece preparada para retomar um conflito militar direto com os Estados Unidos caso as negociações não produzam resultados considerados aceitáveis e justos para o país.

      A avaliação feita pelo presidente do Parlamento iraniano coloca o Sul Global no centro das transformações geopolíticas em curso. Para Qalibaf, a atual conjuntura internacional aponta para uma reorganização da ordem mundial, com maior protagonismo de países fora do eixo tradicional de poder.

      A fala reforça uma leitura política recorrente em Teerã sobre o avanço de uma configuração internacional menos concentrada nas potências ocidentais. Ao destacar o papel do Sul Global, Qalibaf sinaliza que o Irã enxerga esse movimento como parte de uma transição mais ampla no equilíbrio de forças mundial.

      Tensão com os Estados Unidos

      No campo diplomático e militar, a posição apresentada pelo chanceler iraniano Abbas Araqchi indica que o país não descarta uma resposta mais dura caso as tratativas com os Estados Unidos não avancem. Araqchi afirmou que o Irã está preparado para retomar o confronto militar direto se as negociações fracassarem.

      A declaração ocorre em meio a um ambiente de pressão sobre o futuro das conversas entre Teerã e Washington. A posição iraniana condiciona qualquer avanço a resultados que sejam vistos pelo país como aceitáveis e justos.

      A combinação das falas de Qalibaf e Araqchi mostra que o Irã busca associar sua política externa a duas frentes simultâneas: a defesa de uma nova ordem internacional com maior peso do Sul Global e a manutenção de uma postura de prontidão diante das negociações com os Estados Unidos.

      O tom das declarações indica que Teerã pretende sustentar sua posição nas conversas diplomáticas sem abrir mão da possibilidade de reagir caso considere que seus interesses nacionais não foram atendidos.

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