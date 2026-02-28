Ataque a escola de meninas em Minab deixa 160 mortos, diz porta-voz do Irã

247 - Um ataque israelense contra a escola de meninas em Minab, no Irã, deixou ao menos 160 mortos, segundo informa o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores iraniano. A informação foi divulgada pela RT em publicação na rede social X, neste sábado (28).

O número de vítimas foi citado por um porta-voz do chanceleria, com base em informações da agência estatal iraniana IRNA. Mohammad Radmehr foi citado pela agência dizendo que Israel “atacou diretamente” a escola esta manhã.

Radmehr afirmou que 170 alunas estavam na escola no momento do ataque e que o número de mortos deve aumentar, já que a operação de resgate ainda estava em andamento.

