      Ataque a escola de meninas em Minab deixa 160 mortos, diz porta-voz do Irã

      Informação foi divulgada pela RT com base em declaração de porta-voz do chanceler iraniano à agência ISNA

      Ataque a escola de meninas em Minab deixa 160 mortos, diz porta-voz do Irã (Foto: Reprodução)

      247 - Um ataque israelense contra a escola de meninas em Minab, no Irã, deixou ao menos 160 mortos, segundo informa o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores iraniano. A informação foi divulgada pela RT em publicação na rede social X, neste sábado (28).

      O número de vítimas foi citado por um porta-voz do chanceleria, com base em informações da agência estatal iraniana IRNA. Mohammad Radmehr foi citado pela agência dizendo que Israel “atacou diretamente” a escola esta manhã.

      Radmehr afirmou que 170 alunas estavam na escola no momento do ataque e que o número de mortos deve aumentar, já que a operação de resgate ainda estava em andamento.


