Iranianos protestam em Teerã contra ataques de EUA e Israel que deixam ao menos 201 mortos

247 - Manifestantes marcharam em Teerã contra os ataques dos Estados Unidos e de Israel, entoando palavras de ordem contra a agressão.

A informação foi divulgada pela agência Reuters em postagem nas redes sociais em que exibe um vídeo em que iranianos empunham bandeiras e cartazes em apoio ao governo.

Pro-government demonstrators marched in Tehran against US-Israel strikes, chanting death to Israel as the attack deepened the Middle East conflict and dimmed hopes for diplomacy over Iran's nuclear dispute https://t.co/JuNqpEIVFO pic.twitter.com/Xse8L8EWmd — Reuters (@Reuters) February 28, 2026

Ataques conjuntos dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã deixaram ao menos 201 mortos, segundo a mídia estatal iraniana.

Explosões foram registradas na capital Teerã e em diversas outras cidades iranianas. Em resposta, o Irã lançou mísseis e drones contra Israel e também atacou bases militares americanas no Oriente Médio.

A imprensa estatal iraniana também informou que 51 estudantes de uma escola de meninas no sul do país morreram durante o ataque. Na mesma região, outras 15 pessoas teriam morrido em um ginásio.