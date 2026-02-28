Iranianos protestam em Teerã contra ataques de EUA e Israel que deixam ao menos 201 mortos
Manifestantes marcham na capital iraniana e entoam palavras de ordem contra agressão
247 - Manifestantes marcharam em Teerã contra os ataques dos Estados Unidos e de Israel, entoando palavras de ordem contra a agressão.
A informação foi divulgada pela agência Reuters em postagem nas redes sociais em que exibe um vídeo em que iranianos empunham bandeiras e cartazes em apoio ao governo.
Ataques conjuntos dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã deixaram ao menos 201 mortos, segundo a mídia estatal iraniana.
Explosões foram registradas na capital Teerã e em diversas outras cidades iranianas. Em resposta, o Irã lançou mísseis e drones contra Israel e também atacou bases militares americanas no Oriente Médio.
A imprensa estatal iraniana também informou que 51 estudantes de uma escola de meninas no sul do país morreram durante o ataque. Na mesma região, outras 15 pessoas teriam morrido em um ginásio.