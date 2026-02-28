TV 247 logo
      Buscar
      AI Gemini

      Resumo premium do artigo

      Exclusivo para assinantes

      Síntese jornalística com foco no essencial, em segundos, para leitura rápida e objetiva.

      Fazer login
      HOME > Mundo

      Ataques sionistas contra o Irã deixam mais de 200 mortos e cerca de 750 feridos

      Informação é da representação iraniana da Sociedade do Crescente Vermelho

      Restos de um carro após um ataque conjunto de Israel e dos EUA a um prédio em Teerã, Irã, em 28 de fevereiro de 2026. (Foto: Amir Kholousi/ISNA/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS)

      247 - Pelo menos 201 pessoas morreram e 747 ficaram feridas no Irã após o ataque dos EUA e de Israel, informou neste sábado (28) a Sociedade do Crescente Vermelho Iraniano.

      "Até o momento, 747 pessoas ficaram feridas e 201 morreram", disse a organização, conforme citado pela agência de notícias Mehr.

      Equipes de resgate iranianas registraram ataques em 24 das 31 províncias do país.

      Mais cedo neste sábado, os EUA e Israel desferiram uma série de ataques contra alvos iranianos, incluindo Teerã, causando danos materiais e vítimas civis. Em resposta, o Irã lançou ataques de mísseis contra o território israelense, bem como contra infraestruturas militares americanas no Oriente Médio. 

      O ataque ao Irã tornou-se a maior operação da história da Força Aérea Israelense, com aproximadamente 200 aeronaves envolvidas nos ataques nas regiões oeste e central do país, informaram as Forças de Defesa de Israel (IDF) neste sábado em comunicado divulgado nas redes sociais. (Com informações da Sputnik). 

      Artigos Relacionados

      Tags