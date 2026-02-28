Ataques sionistas contra o Irã deixam mais de 200 mortos e cerca de 750 feridos

247 - Pelo menos 201 pessoas morreram e 747 ficaram feridas no Irã após o ataque dos EUA e de Israel, informou neste sábado (28) a Sociedade do Crescente Vermelho Iraniano.

"Até o momento, 747 pessoas ficaram feridas e 201 morreram", disse a organização, conforme citado pela agência de notícias Mehr.

Equipes de resgate iranianas registraram ataques em 24 das 31 províncias do país.

Mais cedo neste sábado, os EUA e Israel desferiram uma série de ataques contra alvos iranianos, incluindo Teerã, causando danos materiais e vítimas civis. Em resposta, o Irã lançou ataques de mísseis contra o território israelense, bem como contra infraestruturas militares americanas no Oriente Médio.

O ataque ao Irã tornou-se a maior operação da história da Força Aérea Israelense, com aproximadamente 200 aeronaves envolvidas nos ataques nas regiões oeste e central do país, informaram as Forças de Defesa de Israel (IDF) neste sábado em comunicado divulgado nas redes sociais. (Com informações da Sputnik).