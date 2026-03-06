Ataque a escola no Irã é investigado como crime de guerra

247 - Segundo a mídia estatal iraniana, ao menos 1.230 pessoas morreram desde o início dos ataques no sábado anterior. Entre as vítimas estão 181 crianças, conforme informou o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF).

Um dos episódios mais graves ocorreu na cidade de Minab, no sul do país, onde uma escola feminina foi atingida no primeiro dia da ofensiva. De acordo com a Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC), 175 crianças morreram no ataque.

Diante das críticas internacionais, o secretário de Defesa dos Estados Unidos confirmou que o episódio está sob investigação. A agência Reuters informou, citando dois oficiais americanos, que investigadores militares acreditam ser provável que forças dos Estados Unidos estejam envolvidas no ataque, embora a apuração ainda não tenha sido concluída.

Caso se confirme que o bombardeio atingiu deliberadamente uma escola, o episódio poderá ser classificado como crime de guerra e figurar entre os casos mais graves de vítimas civis em décadas de conflitos envolvendo forças norte-americanas no Oriente Médio.