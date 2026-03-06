Teerã sofre bombardeios intensos no sétimo dia da guerra

247 - A guerra dos EUA e Israel contra o Irã entrou em seu sétimo dia com uma nova série de bombardeios de grande intensidade contra Teerã e outras cidades iranianas. Explosões foram registradas durante a madrugada desta sexta-feira (6), atingindo diferentes áreas da capital e ampliando o clima de tensão em meio à escalada militar no Oriente Médio.

De acordo com informações divulgadas pela Al Jazeera, os ataques ocorreram poucas horas após autoridades militares israelenses anunciarem o início de uma nova “onda de ataques em larga escala” contra Teerã. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos informaram que bombardeiros furtivos B-2 foram usados para lançar dezenas de bombas penetrantes contra lançadores de mísseis balísticos subterrâneos em território iraniano.

Nova onda de ataques atinge Teerã

Relatos de jornalistas e moradores indicaram grandes explosões em vários pontos da capital iraniana durante a noite, inclusive em áreas residenciais e nas proximidades da Universidade de Teerã. Uma academia militar também foi atingida enquanto um repórter da emissora estatal iraniana realizava uma transmissão ao vivo nas imediações.

O correspondente da Al Jazeera em Teerã, Tohid Asadi, descreveu um cenário de ataques mais intensos do que os registrados nos dias anteriores da guerrra.

“Desde as primeiras horas da manhã de hoje, temos testemunhado uma onda contínua de ataques massivos”, afirmou.

Segundo ele, o impacto das explosões foi sentido inclusive dentro da redação da emissora.

“Posso afirmar que, em comparação com os dias anteriores, vimos bombardeios mais intensos durante a noite, pelo menos na capital”, declarou Asadi, relatando também a presença constante de aviões de combate sobre a cidade e uma espessa coluna de fumaça após um dos ataques.

O jornalista acrescentou que os alvos relatados incluíam instalações militares, mas também locais civis, como prédios residenciais, estacionamentos e postos de gasolina.

Bombardeiros B-2 e mísseis subterrâneos

Explosões também foram registradas nos arredores da cidade de Kermanshah, região conhecida por abrigar diversas bases de mísseis iranianas. Ataques foram relatados ainda nas cidades de Shiraz e Isfahan.

O almirante Brad Cooper, chefe do Comando Central dos Estados Unidos (CENTCOM), afirmou que bombardeiros americanos realizaram ataques direcionados contra estruturas subterrâneas.

“Também atacamos o equivalente iraniano ao Comando Espacial, o que reduz sua capacidade de ameaçar os americanos”, declarou.

Ao lado de Cooper, o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, indicou que as operações militares devem se intensificar.

“São mais esquadrões de caças, mais capacidades, mais capacidades defensivas”, afirmou. “E mais bombardeios com maior frequência.”