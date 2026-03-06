Trump diz ter nomes em mente para liderar o Irã após guerra

247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou ter pessoas em mente que poderiam assumir a liderança do Irã em meio à escalada de tensões e à guerra envolvendo o país. Segundo o chefe da Casa Branca, essas possíveis lideranças estariam sendo observadas por Washington enquanto o conflito se desenvolve.

As declarações foram divulgadas pela CNN Brasil, com base em entrevistas concedidas por Trump a veículos de imprensa norte-americanos na quinta-feira (5). Em conversa por telefone com a NBC News, o presidente dos Estados Unidos indicou que deseja uma mudança rápida na estrutura de poder iraniana após o conflito.

Durante a entrevista, Trump afirmou que considera algumas pessoas capazes de assumir o comando do país. No entanto, ele não revelou nomes. “Temos algumas pessoas que acredito que fariam um bom trabalho”, declarou o presidente dos Estados Unidos.

Ainda segundo o relato da NBC News, Trump afirmou que o governo norte-americano estaria acompanhando a situação dessas possíveis lideranças para garantir sua sobrevivência durante a guerra. “Estamos de olho nelas, sim”, disse.

Trump também falou ao portal Axios e afirmou que pretende ter participação direta na escolha do próximo líder iraniano. “Preciso estar envolvido na nomeação”, declarou.