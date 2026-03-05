EUA não estão expandindo seus objetivos militares no Irã, diz secretário de Defesa

Reuters – O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmou nesta quinta-feira (5) que os EUA não estão expandindo seus objetivos militares no Irã, após o presidente Donald Trump ter declarado à Reuters que os Estados Unidos devem participar da escolha do próximo líder do Irã.

O Pentágono informou no início desta semana que a campanha militar, conhecida como Operação Fúria Épica, tem como foco destruir os mísseis ofensivos do Irã, sua produção de armamentos e a Marinha, ao mesmo tempo em que propõe impedir que Teerã obtenha uma arma nuclear.

"Não há expansão em nossos objetivos. Sabemos exatamente o que estamos tentando alcançar", disse Hegseth.

Ele acrescentou que Trump "está tendo uma enorme influência sobre quem governa o Irã, dada a operação em andamento".

Em entrevista por telefone à Reuters nesta quinta-feira, Trump afirmou que os Estados Unidos terão que ajudar a escolher a próxima pessoa a liderar o país.

Nos últimos seis dias, os Estados Unidos atingiram mais de 2.000 alvos no Irã, incluindo navios de guerra iranianos.