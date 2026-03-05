Trump diz apoiar ofensiva curda contra o Irã e elogia possível ataque contra Teerã

247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira (5) que apoiaria uma ofensiva militar conduzida por forças curdas contra o regime do Irã. A declaração ocorre em meio a relatos sobre movimentações de combatentes curdos na região de fronteira entre o Iraque e o território iraniano.

Ao comentar a possibilidade de uma ação armada contra Teerã, Trump manifestou apoio direto à iniciativa. Em declaração à imprensa, o presidente dos Estados Unidos afirmou: “Acho maravilhoso que eles queiram fazer isso. Eu apoiaria totalmente.”

Nos últimos meses, grupos curdos intensificaram articulações políticas e militares na região. Em fevereiro, milícias curdas iranianas formaram a Coalizão das Forças Políticas do Curdistão Iraniano, uma aliança que reúne o Partido Democrático do Curdistão (PDC), o Partido da Liberdade do Curdistão (PLC) e o Partido da Vida Livre do Curdistão (PVLC).

Informações divulgadas por veículos de comunicação indicam que milhares de curdos iraquianos teriam iniciado uma ofensiva terrestre contra o Irã. As movimentações ocorreriam na área de fronteira entre os dois países, onde grupos curdos mantêm presença armada.

Autoridades do governo norte-americano negaram envolvimento direto nesse tipo de operação. O secretário de Guerra dos Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmou que Washington não está armando uma insurgência curda dentro do território iraniano. A porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, também rejeitou relatos nesse sentido.

Mesmo com as negativas oficiais, reportagens recentes mencionaram a possibilidade de operações de inteligência envolvendo forças curdas. Segundo essas informações, haveria esforços para fortalecer grupos curdos com o objetivo de estimular uma revolta popular dentro do Irã.

A situação ocorre em um contexto de complexidade geopolítica envolvendo a população curda. Após a queda de Saddam Hussein, em 2003, os curdos no Iraque passaram a contar com ampla autonomia política e com estruturas militares próprias.

Já os curdos que vivem no Irã possuem menor capacidade de organização e treinamento militar. Uma eventual ofensiva em larga escala também poderia enfrentar oposição da Turquia, país que historicamente combate movimentos curdos em diferentes regiões.

Além disso, há divisões internas entre os próprios curdos. Nem todos os grupos no Iraque demonstram disposição para um confronto direto com o Irã, enquanto comunidades curdas dentro do território iraniano continuam enfrentando repressão por parte do regime de Teerã.