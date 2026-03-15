Ataque com foguetes atinge aeroporto de Bagdá e área diplomática dos EUA

247 - Um ataque com foguetes atingiu neste domingo (15) o Aeroporto Internacional de Bagdá e áreas próximas utilizadas pela diplomacia dos Estados Unidos no Iraque. As explosões deixaram ao menos cinco iraquianos feridos e atingiram tanto estruturas civis quanto instalações ligadas à segurança na capital do país.

Cinco foguetes caíram na região do aeroporto e em áreas ao redor da capital iraquiana, incluindo o Centro de Apoio Diplomático de Bagdá (BDSC), estrutura utilizada pela embaixada norte-americana no país.

Segundo os primeiros relatos, o ataque ocorreu por volta das 19h no horário local (14h em Brasília). Um dos foguetes atingiu uma instalação de navegação aérea localizada no terminal civil do aeroporto, enquanto outros quatro caíram dentro da área do centro diplomático dos Estados Unidos.

Além dessas estruturas, outras áreas também foram atingidas pelos disparos. Entre os locais afetados estão uma base militar local, a central penitenciária de Bagdá — conhecida como Al-Karkh — e uma planta de dessalinização situada nas proximidades do aeroporto.

Após o bombardeio, forças de segurança iraquianas localizaram a plataforma de lançamento utilizada no ataque. O equipamento estava escondido dentro de um veículo encontrado na região de Radwaniya, área localizada a oeste da capital. Até o momento, nenhum grupo ou país reivindicou a autoria do ataque.