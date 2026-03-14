EUA pedem que cidadãos deixem o Iraque após ataque à embaixada em Bagdá

247 - Os Estados Unidos emitiram neste sábado (14) um alerta urgente para que todos os cidadãos norte-americanos deixem o Iraque imediatamente, após um ataque atingir a embaixada do país em Bagdá. A recomendação foi divulgada diante do aumento das tensões de segurança e da ameaça de novos ataques contra alvos ligados aos EUA.

A representação diplomática norte-americana afirmou que a presença de milícias armadas alinhadas ao Irã representa um risco significativo para cidadãos e militares dos Estados Unidos no território iraquiano.

Em comunicado oficial, a embaixada reforçou a gravidade da situação e orientou os cidadãos a deixarem o país o quanto antes. “Os cidadãos americanos devem deixar o Iraque imediatamente. Os cidadãos americanos que optarem por permanecer no Iraque são encorajados a reconsiderar sua decisão, dada a significativa ameaça representada pelas milícias terroristas alinhadas ao Irã”, informou o alerta.

Ataques na capital iraquiana

Segundo a representação diplomática, milícias apoiadas por Teerã teriam intensificado ataques na região central de Bagdá, aumentando o risco para estrangeiros. Por esse motivo, a embaixada também recomendou que cidadãos norte-americanos evitem qualquer deslocamento para instalações diplomáticas dos EUA no país.

“O consulado norte-americano alerta que ‘milícias terroristas apoiadas pelo Irã’ têm realizado ataques na região central da capital iraquiana”, diz o comunicado.

A orientação inclui evitar deslocamentos até as sedes diplomáticas. “Não tente se deslocar até a Embaixada em Bagdá ou o Consulado Geral em Erbil devido à ameaça constante de mísseis, drones e foguetes no espaço aéreo iraquiano”, informou a embaixada.

Falta de voos comerciais e risco de sequestros

O governo norte-americano também destacou que, no momento, não há voos comerciais disponíveis para a saída do país. Ainda assim, autoridades afirmaram que estão preparadas para auxiliar cidadãos que desejem deixar o Iraque.

Além disso, o alerta menciona o risco de sequestros e ataques diretos contra norte-americanos. “Americanos correm o risco de serem sequestrados, e militares americanos têm sido alvos diretos”, afirma o comunicado.

Embaixada atingida por ataque

A escalada de tensão ocorre após a Embaixada dos Estados Unidos em Bagdá ser alvo de um ataque neste sábado (14). Imagens divulgadas nas redes sociais mostram o prédio em chamas após um bombardeio com drones e mísseis.